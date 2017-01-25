Баскетболист С.Михайлюк установил личный рекорд в заокеанской карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В последнем матче студенческой лиги США команда черкасчанина Святослава Михайлюка "Канзас Джейхоукс" уступила университету "Западной Вирджинии" со счетом 69:85, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Украинский свингмен "Джейхоукс" обновил собственные статистические рекорды: этой ночью С.Михайлюк отдал наибольшее количество передач в заокеанской карьере - 7, также черкащанин продолжил до 18 собственную серию из матчей в которых он реализовал хотя бы один дальний бросок. В целом же за сыгранные 34 минуты матча С.Михайлюк набрал 6 очков (0/1 двухочковые, 2/8 трехочковые), собрал 4 отскока и отдал 7 результативных передач.
Как сообщал УНН, С.Михайлюк 9 очками помог "Канзасу" одержать 15 победу подряд в NCAA.