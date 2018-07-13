Баскетболіст Михайлюк заключив професійний контракт із "Лос-Анджелес Лейкерс"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Українець Святослав Михайлюк підписав трирічний контракт з Лос-Анджелес Лейкерс, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Після того, як Михайлюк був обраний “Лейкерс” на цьогорічному драфті НБА під загальним 47 номером у другому раунді, клуб підписав угоду на 4,6 млн. доларів.
Святослав розпочав свою професійну кар’єру ще в сезоні 2012/13, коли в декількох матчах зіграв за основу “Черкаських Мавп”. Справжній вибух черкасець зробив на домашньому Євробаскеті в Києві у 2013 році, тоді в столичному “Палаці Спорту” шістнадцятирічний Михайлюк в середньому здобував 25,2 очок, 8 підбирань та 3,4 передачі.
Під час сезону 2013/14 черкасець отримав низку пропозицій від провідних американських університетів та в підсумку обрав “Канзас”, де і провів наступні 4 роки.
Додамо, що Михайлюк набирає по 16 очок, 5,5 підбирання, 2 передачі та 1 перехоплення в середньому за гру за “Лейкерс” в Літній лізі.