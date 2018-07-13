Баскетболист Михайлюк заключил профессиональный контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс"

После того, как Михайлюк был избран “Лейкерс” на нынешнем драфте НБА под общим 47 номером во втором раунде, клуб подписал соглашение на 4,6 млн. долларов.

Святослав начал свою профессиональную карьеру еще в сезоне 2012/13, когда в нескольких матчах сыграл за основу “Черкасских мавп”. Настоящий взрыв черкащанин сделал на домашнем Евробаскете в Киеве в 2013 году, тогда в столичном “Дворце Спорта” шестнадцатилетний Михайлюк в среднем получал 25,2 очков, 8 подборов и 3,4 передачи.

Во время сезона 2013/14 черкащанин получил ряд предложений от ведущих американских университетов и в итоге выбрал “Канзас”, где и провел следующие 4 года.

Добавим, что Михайлюк набирает по 16 очков, 5,5 подбора, 2 передачи и 1 перехват в среднем за игру за “Лейкерс” в Летний лиге.