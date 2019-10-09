Баскетболіст Михайлюк взяв участь у першій передсезонній грі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. "Детройт Пістонс" гравця збірної України Святослава Михайлюка вдома прийняв "Орландо Меджик" в рамках передсезонного турніру НБА, повідомляє кореспондент УНН.
Перший вихід Михайлюка на паркет у другій чверті був не досить вдалим — одна втрата та жодного завданого кидка. Проте в заключних двох відрізках уродженець Черкас зумів реалізувати два дальні кидки, а також один із середньої дистанції.
За зіграних 15 хвилин Михайлюк набрав 8 очок (1/3 двоочкових, 2/5 триочкових), 3 підбирання, 1 передачу при 1 втраті.
Зауважимо, що “Пістонс” зазнали фіаско 91:115.