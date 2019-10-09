Баскетболист Михайлюк принял участие в первой предсезонной игре НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. "Детройт Пистонс" игрока сборной Украины Святослава Михайлюка дома принял "Орландо Мэджик" в рамках предсезонного турнира НБА, сообщает корреспондент УНН.
Первый выход Михайлюка на паркет во второй четверти был недостаточно удачным — одна потеря и ни одного результативного броска. Однако в заключительных двух отрезках уроженец Черкасс сумел реализовать два дальних броска, а также один из средней дистанции.
За сыгранные 15 минут Михайлюк набрал 8 очков (1/3 двухочковых, 2/5 трехочковых), 3 подбора, 1 передачу при 1 потере.
Заметим, что “Пистонс” потерпели фиаско 91:115.