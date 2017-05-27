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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Баскетболіст М.Пустозвонов став чемпіоном Румунії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Команда форварда збірної України Максима Пустозвонова "Клуж" виграла третій матч фінальної серії чемпіонату Румунії, подолавши на виїзді "Стяуа" з рахунком 75:61, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Баскетболіст М.Пустозвонов став чемпіоном Румунії

М.Пустозвонов увійшов у гру з лави запасних та за 23 хвилини записав до активу 5 очок (1/3 двоочкових, 1/5 триочкових) та 3 підбирання в атаці при 3 фолах i 1 втраті.

Таким чином, "Клуж" форварда збірної України "всуху" виграв золоту серію (3:0) та став чемпіоном Румунії.

Як повідомляв УНН, команда М.Пустозвонова успішно подолала бар'єр 1/2 фіналу змагань. 

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