Баскетболіст М.Пустозвонов став чемпіоном Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Команда форварда збірної України Максима Пустозвонова "Клуж" виграла третій матч фінальної серії чемпіонату Румунії, подолавши на виїзді "Стяуа" з рахунком 75:61, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
М.Пустозвонов увійшов у гру з лави запасних та за 23 хвилини записав до активу 5 очок (1/3 двоочкових, 1/5 триочкових) та 3 підбирання в атаці при 3 фолах i 1 втраті.
Таким чином, "Клуж" форварда збірної України "всуху" виграв золоту серію (3:0) та став чемпіоном Румунії.
Як повідомляв УНН, команда М.Пустозвонова успішно подолала бар'єр 1/2 фіналу змагань.