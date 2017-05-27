Баскетболист М.Пустозвонов стал чемпионом Румынии

М.Пустозвонов вошел в игру со скамейки запасных и за 23 минуты записал в актив 5 очков (1/3 двухочковых, 1/5 трехочковых) и 3 подбора в атаке при 3 фолах i 1 потере.

Таким образом, "Клуж" форварда сборной Украины "всухую" выиграл золотую серию (3:0) и стал чемпионом Румынии.

Как сообщал УНН, команда М.Пустозвонова успешно преодолела барьер 1/2 финала соревнований.