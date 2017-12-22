Баскетболіст Фесенко провів найрезультативнішу гру кар'єри в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Центровий збірної України Кирило Фесенко провів вдалий поєдинок в рамках групового етапу Ліги чемпіонів ФІБА, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У домашньому протистоянні 9-го туру ЛЧ італійське “Авелліно” приймало французький “Нантерр”. Фесенко вийшов у стартовій п’ятірці та за 28:21 хвилини оформив результативний дабл-дабл — 28 очок (8/10 двоочкові, 12/16 штрафні), 11 підбирань, а також 3 блок-шоти і 2 передачі.
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Сама гра тривала, окрім основного часу, ще впродовж двох овертаймів і завершилася на користь французів — 102:106.
В турнірній таблиці команда українця посідає 4-й рядок маючи 4 перемоги при 5 поразках, а “Нантерр” другий — 6:3.
Зауважимо, що до цього кращим показником “бігмена” була гра проти литовського “Ювентуса” з Утени в якій він здобув 25 пунктів при 13 підбираннях.
Нагадаємо, у центральному протистоянні ігрового дня регулярного чемпіонату України з баскетболу Суперліга Парі-Матч столичний “Будівельник” на паркеті “Палацу Спорту” приймав южненський “Хімік”.