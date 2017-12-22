Баскетболист Фесенко провел самую результативную игру карьеры в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Центровой сборной Украины Кирилл Фесенко провел удачный поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов ФИБА, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В домашнем противостоянии 9-го тура ЛЧ итальянское “Авеллино” принимало французский “Нантерр”. Фесенко вышел в стартовой пятерке и за 28:21 минуты оформил результативный дабл-дабл — 28 очков (8/10 двухочковые, 12/16 штрафные), 11 подборов, а также 3 блок-шота и 2 передачи.
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Сама игра продолжалась, кроме основного времени, еще в течение двух овертаймов и завершилась в пользу французов — 102:106.
В турнирной таблице команда украинского спортсмена занимает 4-ю строчку имея 4 победы при 5 поражений, а “Нантерр” второй — 6:3.
Заметим, что до этого момента лучшим показателем “бигмена” была игра против литовского “Ювентуса” с Утены в которой он получил 25 пунктов при 13 подборах.
Напомним, в центральном противостоянии игрового дня регулярного чемпионата Украины по баскетболу Суперлига Пари-Матч столичный “Будівельник” на паркете “Дворца Спорта” принимал “Хімік”.