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Баскетболіст Джетер приєднався до України та почав підготовку до відбору на ЧС-2019

Баскетболіст Джетер приєднався до України та почав підготовку до відбору на ЧС-2019

Київ • УНН

 • 7476 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Збірна України розпочала підготовку до матчів відбіркового циклу чемпіонату світу 2019 року з баскетболу проти Латвії та Швеції, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Однією з основних змін у стані команди Євгена Мурзіна стало повернення до табору української команди Юджина Джетера. Натуралізований захисник востаннє виступав за українську збірну на чемпіонаті Світу 2014. Після солідної перерви Джетер готовий допомогти нашій збірній кваліфікуватися на чемпіонат світу, який пройде у Китаї.

“Найкраще це те що я знову побачив своїх братів, нам класно, навіть якщо ми говоримо по телефону, а бути тут це взагалі круто опинитися у своєму звичайному оточенні, нам є що пригадати разом. Я вийшов на майданчик і одразу пригадав хто як грає, так ніби нічого не змінилося”, — заявив Джетер.

У нинішньому сезоні китайської ліги Джетер набирав 29,3 очки, 4,4 підбирання і 6 результативних передач у середньому за гру (у Китаї, як і у НБА баскетбольні поєдинки тривають 48 хвилин).

Зазначається, що українці приступили до тренувань у київському “Палаці спорту”. Загалом у розташування команди прибули усі 13 гравців. Щоправда у перших тренуваннях, через хворобу, точно не зможе взяти участь представник грецького “Прометеаса” Олександр Липовий. Решта 12 гравців провели повноцінне перше тренування короткого підготовчого циклу.

Додамо також, до відльоту у Латвію на українців чекають дворазові тренування. Вся підготовка відбуватиметься у “Палаці Спорту”. Вже 22-го лютого вранці збірна вирушить у Ригу, де 23-го лютого зіграє проти Латвії.

Українські Національні Новини

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