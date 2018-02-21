Баскетболист Джетер присоединился к Украине и начал подготовку к отбору на ЧМ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сборная Украины начала подготовку к матчам отборочного цикла чемпионата мира 2019 по баскетболу против Латвии и Швеции, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Одным из основных изменений в составе команды Евгения Мурзина стало возвращение в лагерь украинской команды Юджина Джетера. Натурализованный защитник в последний раз выступал за украинскую сборную на чемпионате мира 2014. После солидного перерыва Джетер готов помочь нашей сборной квалифицироваться на чемпионат мира, который пройдет в Китае.
“Лучше всего это то, что я снова увидел своих братьев, нам классно, даже если мы говорим по телефону, а быть здесь это вообще круто оказаться в своем обычном окружении, нам есть что вспомнить вместе. Я вышел на площадку и сразу вспомнил кто как играет, как будто ничего не изменилось”, - заявил Джетер.
В нынешнем сезоне китайской лиги Джетер набирал 29,3 очка, 4,4 подбора и 6 результативных передач в среднем за игру (в Китае, как и в НБА баскетбольные поединки продолжаются 48 минут).
Отмечается, что украинцы приступили к тренировкам в киевском “Дворце спорта”. Всего в расположение команды прибыли все 13 игроков. Правда в первых тренировках, из-за болезни, точно не сможет принять участие представитель греческого “Прометеаса” Александр Липовый. Остальные 12 игроков провели полноценную первую тренировку короткого подготовительного цикла.
Добавим также, до отлета в Латвию украинцев ждут двухразовые тренировки. Вся подготовка будет проходить в “Дворце Спорта”. Уже 22-го февраля утром сборная отправится в Ригу, где 23-го февраля сыграет против Латвии.