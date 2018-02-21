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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64745 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 79296 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82026 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107835 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 100529 просмотра

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10 марта, 09:12 • 104612 просмотра

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Баскетболист Джетер присоединился к Украине и начал подготовку к отбору на ЧМ-2019

Баскетболист Джетер присоединился к Украине и начал подготовку к отбору на ЧМ-2019

Киев  •  УНН

 • 7476 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сборная Украины начала подготовку к матчам отборочного цикла чемпионата мира 2019 по баскетболу против Латвии и Швеции, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Одным из основных изменений в составе команды Евгения Мурзина стало возвращение в лагерь украинской команды Юджина Джетера. Натурализованный защитник в последний раз выступал за украинскую сборную на чемпионате мира 2014. После солидного перерыва Джетер готов помочь нашей сборной квалифицироваться на чемпионат мира, который пройдет в Китае.

“Лучше всего это то, что я снова увидел своих братьев, нам классно, даже если мы говорим по телефону, а быть здесь это вообще круто оказаться в своем обычном окружении, нам есть что вспомнить вместе. Я вышел на площадку и сразу вспомнил кто как играет, как будто ничего не изменилось”, - заявил Джетер.

В нынешнем сезоне китайской лиги Джетер набирал 29,3 очка, 4,4 подбора и 6 результативных передач в среднем за игру (в Китае, как и в НБА баскетбольные поединки продолжаются 48 минут).

Отмечается, что украинцы приступили к тренировкам в киевском “Дворце спорта”. Всего в расположение команды прибыли все 13 игроков. Правда в первых тренировках, из-за болезни, точно не сможет принять участие представитель греческого “Прометеаса” Александр Липовый. Остальные 12 игроков провели полноценную первую тренировку короткого подготовительного цикла.

Добавим также, до отлета в Латвию украинцев ждут двухразовые тренировки. Вся подготовка будет проходить в “Дворце Спорта”. Уже 22-го февраля утром сборная отправится в Ригу, где 23-го февраля сыграет против Латвии.

Украинские Национальные Новости

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