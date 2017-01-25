Баскетболіст "Черкаських Мавп" М.Полюляк повернувся до складу "Волиньбаскета"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Захисник Микола Полюляк залишив "Черкаські Мавпи" та продовжить сезон у "Волиньбаскеті". Про повернення свого колишнього гравця повідомляє прес-служба лучан, передає УНН.
Попередній сезон М.Полюляк провів у "Волиньбаскеті". У середньому набирав 13,7 очка, 4,8 підбирання та 3,7 передачі за матч.
У 15-ти поєдинках сезону-2016/17 у складі "Мавп" захисник відзначався 4,9 очками, 1,9 підбиранням та 1,5 передачами.
Зазначається, що вже у першому після повернення до Луцька поєдинку Суперліги Парі-Матч М.Полюляк може зіграти проти "Черкаських Мавп". Матч "Черкаські Мавпи" - "Волиньбаскет" відбудеться 26 січня.
Нагадаємо, що раніше склад лучан покинув форвард Олександр Фурс, який підсилив склад "БІПи".