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Баскетболіст "Черкаських Мавп" М.Полюляк повернувся до складу "Волиньбаскета"

Баскетболіст "Черкаських Мавп" М.Полюляк повернувся до складу "Волиньбаскета"

Київ • УНН

 • 13227 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Захисник Микола Полюляк залишив "Черкаські Мавпи" та продовжить сезон у "Волиньбаскеті". Про повернення свого колишнього гравця повідомляє прес-служба лучан, передає УНН.

Попередній сезон М.Полюляк провів у "Волиньбаскеті". У середньому набирав 13,7 очка, 4,8 підбирання та 3,7 передачі за матч.

У 15-ти поєдинках сезону-2016/17 у складі "Мавп" захисник відзначався 4,9 очками, 1,9 підбиранням та 1,5 передачами.

Зазначається, що вже у першому після повернення до Луцька поєдинку Суперліги Парі-Матч М.Полюляк може зіграти проти "Черкаських Мавп". Матч "Черкаські Мавпи" - "Волиньбаскет" відбудеться 26 січня.

Нагадаємо, що раніше склад лучан покинув форвард Олександр Фурс, який підсилив склад "БІПи".

Українські Національні Новини

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