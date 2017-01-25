Баскетболист "Черкасских Мавп" Н.Полюляк вернулся в состав "Волыньбаскет"

Предыдущий сезон Н.Полюляк провел в "Волыньбаскете". В среднем набирал 13,7 очка, 4,8 подбора и 3,7 передачи за матч.

В 15-ти поединках сезона 2016/17 в составе "Мавп" защитник отмечался 4,9 очками, 1,9 подбором и 1,5 передачами.

Отмечается, что уже в первом после возвращения в Луцк поединке Суперлиги Пари-Матч Н.Полюляк может сыграть против "Черкасских Мавп". Матч "Черкасские Мавпы" - "Волыньбаскет" состоится 26 января.

Напомним, ранее состав лучан покинул форвард Александр Фурс, который усилил состав "БИПы".