Баскетбол: збірна України внесла зміни до заявки на матчі з чинними чемпіонами світу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Чоловіча національна збірна України з баскетболу із змінами розпочала в Києві підготовку до матчу кваліфікації чемпіонату світу 2023 року проти Іспанії, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Деталі
Тренерський штаб "жовто-блакитної" команди на чолі з Айнарсом Багатскісом зробив першу заміну в ростері з 15-ти гравців. Замість Володимира Геруна з турецького "Бююкчекмедже" до підготовчої роботи долучився досвідчений В’ячеслав Кравцов з "Дніпра".
Примітно, що востаннє Кравцов залучався до складу збірної України в листопаді 2020 року. 34-річний гравець в свому послужному списку має досвід виступів в НБА за "Детройт" і "Фінікс" (2012-2014 роки), а також за китайський "Фошань", московський "ЦСКА", іспанські "Сарагосу", "Валенсі", "Бургос", "Фуенлабраду", турецький "Ескішехір" і японський "Сан-Ен Неофенікс".
Зауважимо, що матч Іспанія – Україна має відбутися 24 лютого в іспанській Кордові.
Доповнення
Наразі збірна України посідає третє місце в відбірковій групі G, маючи поразку та перемогу після двох стартових поєдинків. Українці поступилися в Грузії (83:88) та перемогли вдома Північну Македонію (78:61).