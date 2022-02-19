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15 марта, 19:03 • 84028 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121777 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113217 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107706 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96236 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93600 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81942 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Баскетбол: сборная Украины внесла изменения в заявку на матчи с действующими чемпионами мира

Баскетбол: сборная Украины внесла изменения в заявку на матчи с действующими чемпионами мира

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Мужская национальная сборная Украины по баскетболу с изменениями начала в Киеве подготовку к матчу квалификации чемпионата мира 2023 года против Испании, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

Тренерский штаб "желто-голубой" команды во главе с Айнарсом Багатскисом сделал первую замену в ростере из 15-ти игроков. Вместо Владимира Геруна из турецкого " Бююкчекмедже "к подготовительной работе присоединился опытный Вячеслав Кравцов из"Днепра".

Примечательно, что в последний раз Кравцов привлекался в состав сборной Украины в ноябре 2020 года. 34-летний игрок в своем послужном списке имеет опыт выступлений в НБА за "Детройт" и "Финикс" (2012-2014 годы), а также за китайский "Фошань", московский "ЦСКА", испанские "Сарагосу", "Валенсе", "Бургос", "Фуенлабраду", турецкий "Эскишехир" и японский "Сан-Эн Неофеникс".

Заметим, что матч Испания - Украина должен состояться 24 февраля в испанской Кордове.

Дополнение

Сейчас сборная Украины занимает третье место в отборочной группе G, имея поражение и победу после двух стартовых поединков. Украинцы уступили в Грузии (83:88) и одержали победу в Северной Македонии (78:61).

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