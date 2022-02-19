Баскетбол: сборная Украины внесла изменения в заявку на матчи с действующими чемпионами мира

Детали

Тренерский штаб "желто-голубой" команды во главе с Айнарсом Багатскисом сделал первую замену в ростере из 15-ти игроков. Вместо Владимира Геруна из турецкого " Бююкчекмедже "к подготовительной работе присоединился опытный Вячеслав Кравцов из"Днепра".

Примечательно, что в последний раз Кравцов привлекался в состав сборной Украины в ноябре 2020 года. 34-летний игрок в своем послужном списке имеет опыт выступлений в НБА за "Детройт" и "Финикс" (2012-2014 годы), а также за китайский "Фошань", московский "ЦСКА", испанские "Сарагосу", "Валенсе", "Бургос", "Фуенлабраду", турецкий "Эскишехир" и японский "Сан-Эн Неофеникс".

Заметим, что матч Испания - Украина должен состояться 24 февраля в испанской Кордове.

Дополнение

Сейчас сборная Украины занимает третье место в отборочной группе G, имея поражение и победу после двух стартовых поединков. Украинцы уступили в Грузии (83:88) и одержали победу в Северной Македонии (78:61).