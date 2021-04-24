Баскетбол: рекорд сезону американця допоміг "Хіміку" обіграти "Тернопіль"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Южненський "Хімік" приймав "Тернопіль" у заключному матчі сезонної серії в регулярному чемпіонаті Суперліги України з баскетболу, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Що відомо
Форвард южненського Хіміка Льюїс Салліван став головним героєм домашнього матчу проти "Тернополя". Американський легіонер допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 97:83.
Деталі
Вийшовши з лави, Салліван відіграв 34 хвилини, набрав 23 очка (6/9 двоочкових, 1/2 триочкових, 2/4 штрафних), зробив 18 підбирань (6 у нападі), 2 перехоплення та 2 передачі. Рейтинг ефективності Саллівана становив 37 балів — це повторення третього кращого показника в сезоні.
Також Салліван встановив новий рекорд сезону, зібравши 18 підбирань.
Доповнення
"Хімік" завоював 19-ту звитягу при 17 поразках – 7-мі, а "Тернопіль" йде 4-м – 24 виграші.