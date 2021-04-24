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Баскетбол: рекорд сезону американця допоміг "Хіміку" обіграти "Тернопіль"

Київ • УНН

 • 15212 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Южненський "Хімік" приймав "Тернопіль" у заключному матчі сезонної серії в регулярному чемпіонаті Суперліги України з баскетболу, інформує УНН з посиланням на ФБУ.

Що відомо

Форвард южненського Хіміка Льюїс Салліван став головним героєм домашнього матчу проти "Тернополя". Американський легіонер допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 97:83.

Деталі

Вийшовши з лави, Салліван відіграв 34 хвилини, набрав 23 очка (6/9 двоочкових, 1/2 триочкових, 2/4 штрафних), зробив 18 підбирань (6 у нападі), 2 перехоплення та 2 передачі. Рейтинг ефективності Саллівана становив 37 балів — це повторення третього кращого показника в сезоні.

Також Салліван встановив новий рекорд сезону, зібравши 18 підбирань.

Доповнення

"Хімік" завоював 19-ту звитягу при 17 поразках – 7-мі, а "Тернопіль" йде 4-м – 24 виграші.

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