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Баскетбол: рекорд сезона американца помог "Химику" обыграть "Тернополь"

Баскетбол: рекорд сезона американца помог "Химику" обыграть "Тернополь"

Киев  •  УНН

 • 15206 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Южненский "Химик" принимал "Тернополь" в заключительном матче сезонной серии в регулярном чемпионате Суперлиги Украины по баскетболу, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.

Что известно

Форвард южненского Химика Льюис Салливан стал главным героем домашнего матча против “Тернополя”. Американский легионер помог своей команде одержать победу со счетом 97:83.

Детали

Выйдя со скамейки, Салливан сыграл 34 минуты, набрал 23 очка (6/9 двухочковых, 1/2 трехочковых, 2/4 штрафных), сделал 18 подборов (6 в нападении), 2 перехвата и 2 передачи. Рейтинг эффективности Салливана составил 37 баллов — это повторение третьего лучшего показателя в сезоне.

Также Салливан установил новый рекорд сезона, собрав 18 подборов.

Дополнение

“Химик” завоевал 19-ю победу при 17 поражениях — 7-ми, а “Тернополь” идет 4-м — 24 выигрыше.

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