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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Баскетбол: "Прометей" виграв другий матч в топ-16 Ліги чемпіонів ФІБА

Баскетбол: "Прометей" виграв другий матч в топ-16 Ліги чемпіонів ФІБА

Київ • УНН

 • 21657 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Чемпіон України з чоловічого баскетболу – "Прометей", зумів здобути виїзну перемогу над бельгійським "Остенде" у виїзному матчі Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату.

Деталі

Українці захопили лідерство у матчі, але господарі паркету не відпускали підопічних Гінзбурга, як наслідок 43:42 після двох чвертей гри.

У третій чверті вже "Прометей" більшу частину був попереду, навіть мав перевагу +9, але "Остенде" зумів зрівняти рахунок. Останню чверть "Прометей" знову зумів виграти "на характері". Втім, якщо за 2 хвилини до кінця перевага української команди складала +9, то за 59 секунд до сирени вже +2. Але "Прометей" вже ж втримав перевагу, здобувши другу перемогу у двох матчах раунду топ-16 Ліги чемпіонів (91:87).

Своїй перемозі "Прометей" має завдячувати трьом гравцям – Міро Білан заробив 38 очок і зробив 10 підбирань, Д'Анджело Харрісон набрав 22 очки і зробив 7 підбирань, Ді Джей Кеннеді до 19 очок додав 6 підбирань. Решта гравців команди набрала 12 очок.

Доповнення

Наступним матчем "Прометея" у Лізі чемпіонів буде ще одна перенесена гра – 3 березня вже після міжнародної паузи у Києва команда Ронена Гінзбурга прийматиме румунський "Клуж-Напоку", який як і "Прометей" стартував з двох перемог у другому груповому турнірі ЛЧ.

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