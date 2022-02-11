Баскетбол: "Прометей" виграв другий матч в топ-16 Ліги чемпіонів ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Чемпіон України з чоловічого баскетболу – "Прометей", зумів здобути виїзну перемогу над бельгійським "Остенде" у виїзному матчі Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
Деталі
Українці захопили лідерство у матчі, але господарі паркету не відпускали підопічних Гінзбурга, як наслідок 43:42 після двох чвертей гри.
У третій чверті вже "Прометей" більшу частину був попереду, навіть мав перевагу +9, але "Остенде" зумів зрівняти рахунок. Останню чверть "Прометей" знову зумів виграти "на характері". Втім, якщо за 2 хвилини до кінця перевага української команди складала +9, то за 59 секунд до сирени вже +2. Але "Прометей" вже ж втримав перевагу, здобувши другу перемогу у двох матчах раунду топ-16 Ліги чемпіонів (91:87).
Своїй перемозі "Прометей" має завдячувати трьом гравцям – Міро Білан заробив 38 очок і зробив 10 підбирань, Д'Анджело Харрісон набрав 22 очки і зробив 7 підбирань, Ді Джей Кеннеді до 19 очок додав 6 підбирань. Решта гравців команди набрала 12 очок.
Доповнення
Наступним матчем "Прометея" у Лізі чемпіонів буде ще одна перенесена гра – 3 березня вже після міжнародної паузи у Києва команда Ронена Гінзбурга прийматиме румунський "Клуж-Напоку", який як і "Прометей" стартував з двох перемог у другому груповому турнірі ЛЧ.