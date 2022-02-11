Баскетбол: "Прометей" выиграл второй матч в топ-16 Лиги чемпионов ФИБА
Киев • УНН
КИЕф. 11 Февраля. УНН. Чемпион Украины по мужскому баскетболу - "Прометей", сумел одержать выездную победу над бельгийским "Остенде" в выездном матче Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
Детали
Украинцы захватили лидерство в матче, но хозяева паркета не отпускали подопечных Гинзбурга, как следствие 43:42 после двух четвертей игры.
В третьей четверти уже "Прометей" большую часть был впереди, даже имел преимущество +9, но "Остенде" сумел сравнять счет. Последнюю четверть "Прометей" вновь сумел выиграть "на характере". Впрочем, если за 2 минуты до конца преимущество украинской команды составляла +9, то за 59 секунд до сирены уже +2. Но "Прометей" все же удержал преимущество, одержав вторую победу в двух матчах раунда топ-16 Лиги чемпионов (91:87).
Своей победе "Прометей" обязан трем игрокам - Миро Билан заработал 38 очков и сделал 10 подборов, Д'Анджело Харрисон набрал 22 очка и сделал 7 подборов, Ди Джей Кеннеди к 19 очкам добавил 6 подборов. Остальные игроки команды набрала 12 очков.
Дополнение
Следующим матчем "Прометея" в Лиге чемпионов будет еще одна перенесенная игра - 3 марта уже после международной паузы в Киев команда Ронена Гинзбурга примет румынский "Клуж-Напоку", который как и "Прометей" стартовал с двух побед во втором групповом турнире ЛЧ.