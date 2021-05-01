Баскетбол: перемога над “Соколами” допомогла “Хіміку” наздогнати “Будівельник”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. “Хімік” переміг вдома “Харківських Соколів” у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги, передає кореспондент УНН.
Деталі
Господарі заробили за першу половину комфортну перевагу в 14 очок, і в другій не дозволили супернику наздогнати себе — 82:72.
Найрезультативнішими у переможців стали легіонери. Тайрел Нельсон набрав 27 очок і 7 підбирань. У Льюїса Салівана 18 очок та 12 підбирань.
“Хімік” одержав 21 виграш при 17 поразках і наздогнав у таблиці “Будівельник” — команди ділять 6 і 7 місця. Харків’яни втратили шанси на вихід в плей-офф — 9 перемог і 29 поразок.
Доповнення
“Хімік” наступний матч грає 5 травня в Черкасах. “Харківські Соколи” того ж дня гратимуть вдома проти “Дніпра”.