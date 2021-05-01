Баскетбол: победа над "Соколом" помогла "Химику" догнать "Строитель"

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Киев  •  УНН

 • 15038 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. “Химик” победил дома “Харьковских Соколов” в поединке регулярного чемпионата Суперлиги, передает корреспондент УНН.

Детали

Хозяева заработали за первую половину комфортное преимущество в 14 очков, и во второй не позволили сопернику догнать себя - 82:72.

Самыми у победителей стали легионеры. Тайрел Нельсон набрал 27 очков и 7 подборов. В Льюиса Салливана 18 очков и 12 подборов.

"Химик" получил 21 выигрыш при 17 поражениях и догнал в таблице "Будивельник" - команды делят 6 и 7 места. Харьковчане потеряли шансы на выход в плей-офф - 9 побед и 29 поражений.

Дополнение

"Химик" следующий матч играет 5 мая в Черкассах. "Харьковские Соколы" в тот же день играть дома против "Днепра".

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