Баскетбол: лідер Суперліги завдав третьої поразки “Одесі” за сезон

Деталі

Господарі вже на старті гри заволоділи перевагою, дозволивши одеситам лише одного разу в першій чверті вийти вперед. Як виявилося пізніше, це було перше та останнє лідерство гостей. Як наслідок 85:71 на користь столичної команди.

В команді Олега Юшкіна варто традиційно виділити лідера Юрія Кондракова, який до 17 очок додав 3 результативні передачі та Дюка Монді, у якого дабл-дабл з 12 очок, 10 передач, а також 7 підбирань в активі. У переможців Брендон Янг до 13 очок додав 9 передач.

“Київ-Баскет” (22 виграші) втретє в сезоні здолав “Одесу” (7) та закріпився на першому місці в турнірній таблиці. Команда Олега Юшкіна віддаляється від зони плей-оф, хоча шанси потрапити до підсумкової вісімки ще не втратила.

Доповнення

В іншій зустрічі “Тернопіль” у домашньому матчі регулярного чемпіонату приймав южненський “Хімік”.