Баскетбол: чинний чемпіон України здобув шосту поспіль перемогу

Деталі

У Харкові БК “Харківські Соколи” не витримали тиск чемпіона — “Прометея”. Господарі намагалися в третій чверті взяти гру під свій контроль, та в підсумку свого не досягли. Гостьова перемога “Прометея” 94:68.

Найрезультативнішими у Харкові стали Майкл Девіс у господарів та ДіАнжело Харрісон у гостей — по 19 очок.

Доповнення

“Прометей” наступний поєдинок проведе вже 8 жовтня, вдома, проти “Черкаських Мавп.” “Харківські Соколи” того ж дня на виїзді зійдуться із “Київ-Баскетом”.