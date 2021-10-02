Баскетбол: действующий чемпион Украины одержал шестую подряд победу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Действующие чемпионы Украины по баскетболу - "Прометей", получили уже шестую подряд победу в официальных матчах этого сезона и вторую в регулярном чемпионате Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Детали
В Харькове БК "Харьковские Соколы" не выдержали давление чемпиона - "Прометея". Хозяева пытались в третьей четверти взять игру под свой контроль, и в итоге своего не добились. Гостевая победа "Прометея" 94:68.
Самыми результативными в Харькове стали Майкл Дэвис у хозяев и ДиАнжело Харрисон у гостей - по 19 очков.
Дополнение
"Прометей" следующий поединок проведет уже 8 октября, дома, против "Черкасских обезьян". "Харьковские Соколы" в тот же день на выезде сойдутся с "Киев-Баскет".