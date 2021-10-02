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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 105689 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 102979 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 102513 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Баскетбол: действующий чемпион Украины одержал шестую подряд победу

Баскетбол: действующий чемпион Украины одержал шестую подряд победу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Действующие чемпионы Украины по баскетболу - "Прометей", получили уже шестую подряд победу в официальных матчах этого сезона и вторую в регулярном чемпионате Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

В Харькове БК "Харьковские Соколы" не выдержали давление чемпиона - "Прометея". Хозяева пытались в третьей четверти взять игру под свой контроль, и в итоге своего не добились. Гостевая победа "Прометея" 94:68.

Самыми результативными в Харькове стали Майкл Дэвис у хозяев и ДиАнжело Харрисон у гостей - по 19 очков.

Дополнение

"Прометей" следующий поединок проведет уже 8 октября, дома, против "Черкасских обезьян". "Харьковские Соколы" в тот же день на выезде сойдутся с "Киев-Баскет".

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