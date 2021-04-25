Баскетбол: чинний чемпіон України отримав потенційних суперників по Лізі чемпіонів

Деталі

За клубним рейтингом та рейтингом країни в Лізі чемпіонів учасників кваліфікації поділено на шість кошиків. У першому та другому кошиках сіяні учасники. Вони вступають в боротьбу на стадіях півфіналу.

"Прометей" потрапив до шостого кошика. У чвертьфіналі він починатиме боротьбу проти однієї з команд із третього кошика. Це – "АЕК" Ларнака з Кіпру, бельгійський "Монс", болгарський "Левські" та португальський "Спортинг".

Примітно, що у відборі 24 команди гратимуть в чотирьох окремих кваліфікаційних турнірах, переможці яких вийдуть в регулярний чемпіонат. Кваліфікаційні турніри розпочнуться зі стадій чвертьфіналу.

Доповнення

Жеребкування регулярного чемпіонату та кваліфікації відбудеться 7 липня. Кваліфікація стартує 13 вересня. Регулярний чемпіонат – 4 жовтня.