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Баскетбол: чинний чемпіон України отримав потенційних суперників по Лізі чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Чинний чемпіон України з баскетболу "Прометей" дізнався перших потенційних суперників по кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Деталі

За клубним рейтингом та рейтингом країни в Лізі чемпіонів учасників кваліфікації поділено на шість кошиків. У першому та другому кошиках сіяні учасники. Вони вступають в боротьбу на стадіях півфіналу.

"Прометей" потрапив до шостого кошика. У чвертьфіналі він починатиме боротьбу проти однієї з команд із третього кошика. Це – "АЕК" Ларнака з Кіпру, бельгійський "Монс", болгарський "Левські" та португальський "Спортинг".

Примітно, що у відборі 24 команди гратимуть в чотирьох окремих кваліфікаційних турнірах, переможці яких вийдуть в регулярний чемпіонат. Кваліфікаційні турніри розпочнуться зі стадій чвертьфіналу.

Доповнення

Жеребкування регулярного чемпіонату та кваліфікації відбудеться 7 липня. Кваліфікація стартує 13 вересня. Регулярний чемпіонат – 4 жовтня.

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