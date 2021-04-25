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Баскетбол: действующий чемпион Украины получил потенциальных соперников по Лиге чемпионов

Баскетбол: действующий чемпион Украины получил потенциальных соперников по Лиге чемпионов

Киев  •  УНН

 • 15070 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Действующий чемпион Украины по баскетболу "Прометей" узнал первых потенциальных соперников по квалификации Лиги чемпионов ФИБА, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

детали

По клубным рейтингом и рейтингом страны в Лиге чемпионов участников квалификации разделены на шесть корзин. В первом и втором корзинах сеяные участники. Они вступают в борьбу на стадиях полуфинала.

"Прометей" попал в шестой корзины. В четвертьфинале он начнет борьбу против одной из команд с третьей корзины. Это - "АЭК" Ларнака с Кипра, бельгийский "Монс", болгарский "Левски" и португальский "Спортинг".

Примечательно, что в отборе 24 команды будут играть в четырех отдельных квалификационных турнирах, победители которых выйдут в регулярный чемпионат. Квалификационные турниры начнутся со стадии четвертьфинала.

дополнение

Жеребьевка регулярного чемпионата и квалификации состоится 7 июля. Квалификация стартует 13 сентября. Регулярный чемпионат - 4 октября.

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