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Баскетбол: чинні чемпіони світу оголосили заявку на матчі проти України

Баскетбол: чинні чемпіони світу оголосили заявку на матчі проти України

Київ • УНН

 • 19458 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Тренерський штаб чоловічої національної збірної Іспанії назвав розширений перелік гравців, які готуватимуться до наступних кваліфікаційних матчів чемпіонату світу 2023 року, передає УНН з посиланням на сайт Федерації баскетболу України.

Деталі

У групі G українські команди мають зіграти 24 лютого в іспанській Кордобі та 27 лютого в Києві.
У Кордобі іспанці збираються 21 лютого. Тренування розпочнуть 16 гравців.

Примітно, що для 22-річного Пуерто це перший у кар’єрі виклик до національної команди. Бассас,
Герреро та Алонсо повернулися до складу після пропуску останнього кваліфікаційного вікна в
листопаді минулого року.

Цитата

"Це ростер команди на майбутнє. До нього потрапив гравець, якого ще ніколи не викликали, але
він кілька останніх місяців активно прогресує. Це – Хосеп Пуерто. Україна – складний суперник.
Наразі ми обіймаємо усіх гравців, тренерів разом з Айнарсом Багатскісом на знак підтримки в
ситуації невизначеності. Ми маємо ретельно готуватися, адже це талановита та результативна
команда. Матчі з ними будуть важкими", - сказав тренер збірної Іспанії Серджіо Скаріола.

Доповнення

Наразі іспанці, які є чинними чемпіонами світу, мають дві перемоги в двох матчах квартету в якому
українці та грузини виграли по одній грі, а македонці не мають смаку перемог.

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