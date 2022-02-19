Баскетбол: действующие чемпионы мира объявили заявку на матчи против Украины

Детали

В группе G украинские команды должны сыграть 24 февраля в испанской Кордобе и 27 февраля в Киеве.

В Кордобе испанцы собираются 21 февраля. Тренировки начнут 16 игроков.

Примечательно, что для 22-летнего Пуэрто это первый в карьере вызов в национальную команду. Бассас,

Герреро и Алонсо вернулись в состав после пропуска последнего квалификационного окна в

ноябре прошлого года.

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"Это ростер команды на будущее. К нему попал игрок, которого еще никогда не вызывали, но

он несколько последних месяцев активно прогрессирует. Это-Хосеп Пуэрто. Украина-сложный соперник.

Сейчас мы обнимаем всех игроков, тренеров вместе с Айнарсом Багатскисом в знак поддержки в

ситуации неопределенности. Мы должны тщательно готовиться, ведь это талантливая и результативная

команда. Матчи с ними будут тяжелыми", - сказал тренер сборной Испании Серджио Скариола.

Дополнение

Сейчас испанцы, которые являются действующими чемпионами мира, имеют две победы в двух матчах квартета в котором

украинцы и грузины выиграли по одной игре, а македонцы не имеют вкуса побед.