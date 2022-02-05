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Баскетбол: "Будівельник" втретє за сезон завдав поразки "Одесі"

Баскетбол: "Будівельник" втретє за сезон завдав поразки "Одесі"

Київ • УНН

 • 13861 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. БК "Будівельник" здобув розгромну перемогу над "Одесою" з рахунком 86:68 в домашньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги України, інформує УНН з посиланням на сайт Суперліги.

Що відомо

Обидві попередні зустрічі команд у цьому сезоні завершувались впевненими перемогами "Будівельника" і цього разу здавалось що все пройде по тому ж сценарію.

Деталі

Майже всю першу чверть гості тримались на рівних з "Будівельником". В кінцівці першої десятихвилинки та на початку другої, ривок киян дозволив їм збільшити свою перевагу до комфортних 10 очок. Другу чверть "Будівельник" провів з запасом, тримаючи перевагу, але в кінцівці "Одесі" вдався успішний ривок, який дозволив "повернутись до гри" – 43:39.

Втім, у третій чверті "Будівельник" доволі швидко повернув собі комфортну перевагу, яку в останній десятихвилинці довів до 20 очок.

Найрезультативнішим у матчі став Арчі Гудвін, який приніс "Будівельнику" 20 очок, а Дрю Гондон записав на свій рахунок дабл-дабл.

Доповнення

"Будівельник" здобув п’яту перемогу поспіль і 6 лютого зіграє вдома проти "Хіміка", а "Одеса" наступний матч проведе також вдома вже на наступному тижні – 10 лютого прийме "Миколаїв".

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