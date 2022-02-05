Баскетбол: "Строитель" в третий раз за сезон нанес поражение"Одессе"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. ДК "Строитель" одержал разгромную победу над "Одессой" со счетом 86:68 в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Украины, информирует УНН со ссылкой на сайт Суперлиги.
Что известно
Обе предыдущие встречи команд в этом сезоне завершались уверенными победами “Строителя” и на этот раз казалось что все пройдет по тому же сценарию.
Детали
Почти всю первую четверть гости держались на равных с “Строителем”. В концовке первой десятиминутки и в начале второй, рывок киевлян позволил им увеличить своё преимущество до комфортных 10 очков. Вторую четверть “Строитель” провёл с запасом, держа преимущество, но в концовке “Одессе” удался успешный рывок, который позволил “вернуться к игре” - 43:39.
Впрочем, в третьей четверти “Строитель” довольно быстро вернул себе комфортное преимущество, которое в последней десятиминутке довел до 20 очков.
Самым результативным в матче стал Арчи Гудвин, принесший “строителю” 20 очков, а Дрю Гондон записал на свой счет дабл-дабл.
Дополнение
“Строитель” одержал пятую победу подряд и 6 февраля сыграет дома против “Химика”, а “Одесса” следующий матч проведет также дома уже на следующей неделе — 10 февраля примет “Николаев”.