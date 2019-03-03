"Барселона" здобула мінімальну перемогу в іспанському "Ель-Класико"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Каталонська “Барселона” на стадіоні “Сантьяго Бернабеу” святкувала перемогу над одвічним суперником мадридським “Реалом” в матчі 26 туру Прімери, передає кореспондент УНН.
У першому таймі варто відзначити вихід Месі з воротарем один на один — повз площину. Проте згодом у подібній ситуації Іван Ракітіч вже зумів перекинути м’яч повз Куртуа та відкрити рахунок. На 39 хвилині Куртуа виручив команду після того, як його розстрілював ніким не прикритий Ракітіч.
Всі спроби вирівняти становище на табло не принесли успіху “галактікос” — 0:1.
Примітно, що “Барселона” завдяки перемозі в “Ель-класико” набрала 60 очок і продовжує займати перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи найближчого переслідувача в особі “Атлетіко” на 10 очок. “Реал” (48) розташовується на третьому рядку.
Додамо також, для “синьо-гранатових” ця перемога стала 96-ю в протистояннях з “Реалом”, який виявлявся сильнішим в 95 “класико”. Таким чином, каталонський клуб обійшов свого принципового суперника за кількістю перемог в особистих зустрічах. Це сталося вперше з 1932 року.