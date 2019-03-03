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"Барселона" одержала минимальную победу в испанском "Эль-Классико"

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Каталонская “Барселона” на стадионе “Сантьяго Бернабеу” праздновала победу над извечным соперником мадридским “Реалом” в матче 26 тура Примеры, передает корреспондент УНН.

В первом тайме стоит отметить выход Месси с вратарем один на один — мимо створа. Однако впоследствии в подобной ситуации Иван Ракитич уже сумел перебросить мяч мимо Куртуа и открыть счет. На 39 минуте Куртуа выручил команду после того, как его расстреливал никем не прикрытый Ракитич.

Все попытки выровнять положение на табло не принесли успеха “галактикос” — 0:1.

Примечательно, что “Барселона” благодаря победе в “Эль-классико” набрала 60 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя в лице “Атлетико” на 10 очков. “Реал” (48) располагается на третьей строчке.

Добавим также, для “сине-гранатовых” эта победа стала 96-й в противостояниях с “Реалом”, который оказывался сильнее в 95 “классико”. Таким образом, каталонский клуб обошел своего принципиального соперника по количеству побед в личных встречах. Это произошло впервые с 1932 года.

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