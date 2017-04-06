"Барселона" завдяки дублю Л.Мессі розгромила "Севілью"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Розіграш 30-го туру іспанської Прімери продовжився центральним протистоянням на “Камп Ноу” між каталонською “Барселоною” та андалузькою “Севільєю”, повідомляє УНН.
Вже на 5-й хвилині зустрічі один із претендентів на чемпіонство дав зрозуміти про свою націленість на перемогу — Ліонель Мессі з дальньої дистанції ударом з лівої ноги перевірив поперечку воріт Серхіо Ріко. Відкрив рахунок в середині тайму Луїс Суарес.
Після сольного проходу по флангу у виконанні Л.Мессі, уругвайський нападник відзначився ефектним ударом через себе.
На 28 хвилині командний швидкий випад “синьо-гранатових” замкнув Л.Мессі, а через 5 хвилин аргентинський бомбардир відзначився ще раз, ставши найрозторопнішим у карній зоні “Севільї” після розіграшу кутового — 3:0.
Примітно, що в компенсований до матчу арбітром час Вітоло покинув поле через дві жовті картки.
Додамо, що “Барселона” має в своєму активі 69 очок, що дозволило підопічним Луїса Енріке очолити турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, проте у “Реала” (68) два матчі в запасі. “Севілья” (58) розташовується на четвертій сходинці.