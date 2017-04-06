"Барселона" благодаря дублю Л.Месси разгромила "Севилью"

Уже на 5-й минуте встречи один из претендентов на чемпионство дал понять о своей нацеленность на победу — Лионель Месси с дальней дистанции ударом с левой ноги проверил перекладину ворот Серхио Рико. Открыл счет в середине тайма Луис Суарес.

После сольного прохода по флангу в исполнении Л.Месси, уругвайский нападающий отметился эффектным ударом через себя.

На 28 минуте командный быстрый выпад “сине-гранатовых” замкнул Л.Месси, а через 5 минут аргентинский бомбардир отличился еще раз, став самым расторопным в штрафной зоне “Севильи” после розыгрыша углового — 3: 0.

Примечательно, что в компенсированное к матчу арбитром время Витол покинул поле из-за двух желтых карточок.

Добавим, что “Барселона” имеет в своем активе 69 очков, что позволило подопечным Луиса Энрике возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании, однако у “Реала” (68) два матча в запасе. “Севилья” (58) располагается на четвертой строчке.