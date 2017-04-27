"Барселона" забила сім голів та перемогла ФК "Осасуна"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Каталонська “Барселона” на очах уболівальників домашнього стадіону “Камп Ноу” з результатом 7:1 розгромила аутсайдера іспанської Ла Ліги “Осасуну”, повідомляє УНН.
У складі підопічних Луїса Енріке троє виконавців оформили хет-трики — Ліонель Мессі (1, 61 хвилини), Андре Гомеш (30, 57) і Пако Алькасер (64, 86).
Примітно, що вперше за сім років в кар’єрі побачив своє прізвище на табло “Камп Ноу” Хав’єр Маскерано, якому довірили пробити пенальті. Захисник відіграв у складі Барселони 319 матчів і тільки зараз записав свій перший гол за каталонців в кар’єрі.
Єдиний м’яч за “Осасуну” був забитий Роберто Торресом.
Таким чином, у “Барселони” стало 78 очок, на три більше, ніж у Реала. Але у “королівського клубу” два матчі в запасі.
Зауважимо, що “Осасуна” має тільки 18 очок і достроково вилетіла з елітного чемпіонату Іспанії.
Нагадаємо, що у попередньому 33 турі Ла Ліги “Барселона” вирвала звитягу у “Реалу” (3:2).