"Барселона" забила семь голов и победила ФК "Осасуна"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Каталонская "Барселона" на глазах болельщиков домашнего стадиона "Камп Ноу" с результатом 7: 1 разгромила аутсайдера испанской Ла Лиги "Осасуны", сообщает УНН.
В составе подопечных Луиса Энрике трое исполнителей оформили хет-трика - Лионель Месси (1, 61 минуты), Андре Гомеш (30, 57) и Пако Алькасер (64, 86).
Примечательно, что впервые за семь лет в карьере увидел свою фамилию на табло "Камп Ноу" Хавьер Маскерано, которому доверили пробить пенальти. Защитник сыграл в составе Барселоны 319 матчей и только сейчас записал свой первый гол за каталонцев в карьере.
Единственный мяч за "Осасуну" был забит Роберто Торресом.
Таким образом, у "Барселоны" стало 78 очков, на три больше, чем у Реала. Но в "королевского клуба" два матча в запасе.
Заметим, что "Осасуна" имеет только 18 очков и досрочно вылетела из элитного чемпионата Испании.
Напомним, что в предыдущем 33 туре Ла Лиги "Барселона" вырвала победу у "Реала" (3: 2).