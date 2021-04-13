“Барселона” вперше в історії очолила рейтинг найдорожчих клубів світу — Forbes

Деталі

“Барселона” вперше очолила список найбільш дорогих футбольних команд світу за версією видання “Forbes”, перемістивши на друге місце “Реал”. Вартість “Барселони” оцінюється в 4,76 млрд. дол., а “Реала” — на 4,75 млрд. дол. За ними йдуть “Баварія” (4,21), “Манчестер Юнайтед” (4,2) і “Ліверпуль” (4,1).

Примітно, що перше місце протягом попередніх 16 років монополізували дві команди: “Реал” займав його п’ять разів, а англійський “Манчестер Юнайтед” — 11 разів.

Доповнення

Вартість футбольних клубів зросла в середньому на 30 відсотків за останні два роки, так як інвестори бачать невикористаний потенціал глобальної привабливості цього виду спорту.