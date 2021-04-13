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"Барселона" впервые в истории возглавила рейтинг самых дорогих клубов мира - Forbes

"Барселона" впервые в истории возглавила рейтинг самых дорогих клубов мира - Forbes

Киев  •  УНН

 • 14853 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Издание “Forbes” опубликовало обновленный рейтинг самых богатых футбольных клубов мира, передает УНН со ссылкой на сайт издания.

Детали

“Барселона” впервые возглавила список самых дорогих футбольных команд мира по версии издания “Forbes”, переместив на второе место “Реал”. Стоимость “Барселоны” оценивается в 4,76 млрд. долл., А “Реала” — на 4,75 млрд. долл. За ними следуют “Бавария” (4,21), “Манчестер Юнайтед” (4,2) и “Ливерпуль” (4,1).

Примечательно, что первое место в течение предыдущих 16 лет монополизировали две команды: “Реал” занимал его пять раз, а английский “Манчестер Юнайтед” — 11 раз.

Дополнение

Стоимость футбольных клубов выросла в среднем на 30 процентов за последние два года, так как инвесторы видят неиспользованный потенциал глобальной привлекательности этого вида спорта.

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