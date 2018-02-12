"Барселона" вдруге поспіль втратила очки у зустрічі Прімери

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. В чемпіонаті Іспанії завершився поєдинок 23-го туру між каталонською “Барселоною” та “Хетафе”, інформує кореспондент УНН.

У першій половині Серхіо Бускетс у стрибку ледве не зрізав м’яч у власну сітку, проте на допомогу прийшов Тер Штеген. Також небезпечний удар завдавав нападник гостей Анхель — повз ворота.

На 55 хвилині гості помилилися зі створенням штучного офсайду і Суарес міг відкрити рахунок — м’яч пройшов біля стійки воріт. Через кілька хвилин на дальній удар наважився Мессі — кіпер став на заваді. Також воротар Гуаіта врятував гостей після удару головою під поперечину у виконанні Суареса — 0:0.

Таким чином, каталонці вдруге поспіль зіграли у нічию матч іспанської Прімери, але впевнено очолюють таблицю чемпіонату, випереджаючи мадридський “Атлетіко” на 7 очок.

Додамо також, в інших баталіях ігрового вечору “Сельта” розписала домашню нічию з “Еспаньолом” 2:2, а “Севілья” вдома обіграла “Жирону” 1:0.

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