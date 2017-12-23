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"Барселона" розгромила "Реал" у Мадриді

Київ • УНН

 • 23834 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У центральному матчі 17-го туру Іспанської Ла Ліги каталонська "Барселона" перемогла мадридський "Реал" на "Сантьяго Бернабеу", передає УНН.

"Барселона" розгромила "Реал" у Мадриді

У першому таймі 175-го "ЕльКласіко" перевагу мали господарі поля, які не змогли реалізувати свої моменти. Основні події сталися у другому таймі.

На 54-й хвилині Луїс Суарес реалізував швидку контратаку каталонців. Через 10 хвилин чергова атака "Барселона" принесла успіх гостям. Спочатку Карвахаль заробив пенальті та червону картку, зігравши рукою у штрафному майданчику. 11-метровий реалізував Мессі. Це став 25-й м'яч на рахунку Аргентинця у "Ель Класіко".

А на 93-й хвилині Алейш Відаль поставив крапку у матчі, 3:0.

Зауважимо, що "Барселона" встановила рекорд, здобувши третю поспіль перемогу на "Сантьяго Бернабеу".

Нагадаємо, що в рамках поєдинку на лідерів колективів Ліонелі Мессі та Кріштіану Роналду будуть прикріплені відеокамери.

Українські Національні Новини

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