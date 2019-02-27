"Барселона" розгромила "Реал" на шляху до виходу в фінал Кубку Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Каталонська "Барселона" в гостях на стадіоні головного конкурента ("Реалу") "Сантьяго Бернабеу" розгромила мадридський клуб у баталії Кубку Іспанії, повідомляє кореспондент УНН.
Усі взяття воріт "синьо-гранатові" відклали на другу половину. Луїс Суарес в один дотик відзначився після скидки Дембеле. Далі Дембеле прострілював на дальню стійку, але захисник Варан маючи бажання не дати отримати м'яч Суаресу, зрізав його у власну сітку воріт. Заключний гол оформив Суарес з пенальті – 3:0.
Таким чином, за сумою двох матчі 4:1 на користь "Барселони", яка пройшла доф фіналу Кубку Іспанії.
Додамо, опонент команди Вальверде по фіналу визначиться у грі "Валенсія" – "Бетіс".