"Барселона" разгромила "Реал" на пути к выходу в финал Кубка Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Каталонская "Барселона" в гостях на стадионе главного конкурента ("Реал") "Сантьяго Бернабеу" разгромила мадридский клуб в баталии Кубка Испании, сообщает корреспондент УНН.
Все взятия ворот "сине-гранатовые" отложили на вторую половину. Луис Суарес в одно касание отличился после скидки Дембеле. Далее Дембеле простреливал на дальнюю штангу, но защитник Варан желая не дать получить мяч Суаресу, срезал его в собственную сетку ворот. Заключительный гол оформил Суарес с пенальти - 3:0.
Таким образом, по сумме двух матче 4:1 в пользу "Барселоны", которая прошла ДОФ финала Кубка Испании.
Добавим, оппонент команды Вальверде по финалу определится в игре "Валенсия" - "Бетис".