"Барселона" розгромила "Гранаду" українця А.Кравця
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Іспанська "Гранада" українського нападника Артема Кравця на домашньому стадіоні "Лос-Карменес" була розгромлена каталонською "Барселоною" – 1:4, передає УНН з посиланням на сайт іспанської Прімери.
У рамках зустрічі 29 туру в складі переможців забиті м'ячі на свій рахунок записали Луїс Суарес, Пако Алькасер і Неймар, а також автором автоголу став захисник "Гранади" Матьє Соньє. За господарів відзначився Жеремі Бога.
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Відзначимо, що наш співвітчизник А.Кравець вийшов у стартовому складі аутсайдера іспанського чемпіонату і був замінений на 55 хвилині.
Примітно, що для "Гранади" ця поразка стала 4-ю підряд в рамках чемпіонату Іспанії.
Зауважимо, що "Барселона" має 66 очок і відстає від лідера змагань "Реалу" на два бали. "Гранада" передостання з 19 очками.