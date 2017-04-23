"Барселона" перемогла "Реал" в "Ель Класіко"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У центральному матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії мадридський “Реал” на “Сантьяго Бернабеу” програв каталонській “Барселоні” з рахунком 2:3, передає УНН з посиланням на сайти клубів.
“Королівський клуб” першим вийшов вперед — відзначився Каземіро, але вже через п’ять хвилин бомбардир “синьо-гранатових” Ліонель Мессі встановив паритет у зустрічі. Далі події на полі розвивалися таким чином: обидві команди створили кілька гольових нагод і воротарі колективів здійснили ефектні сейви.
На 73 хвилині “Барселона” зуміла вирватися вперед завдяки голу із-за меж штрафного майданчика у виконанні Івана Ракитича. За 13 хвилин до кінця основного часу Серхіо Рамос залишив господарів у меншості через грубий підкат на Л.Мессі в центрі поля.
Проте навіть в десятьох мадридці вирівняли гру на табло — забив Хамес Родрігес. Рятівником “Барси” виявився Л.Мессі, котрий відзначився на 2-й компенсованій арбітром хвилині — 2:3.
Відзначимо, що гравець “Реала” Гарет Бейл покинув поле на 40-й хвилині через травму.
Варто зазначити, що команди вирівнялися у турнірній таблиці Прімери — по 75 очок в активі клубів, але у мадридців є гра в запасі.
Додамо, що в наступному турі іспанського чемпіонату “Реал” на виїзді зустрінеться з “Депортіво”, а “Барселона” в цей же день прийме “Осасуну”.