"Барселона" победила "Реал" в "Эль Классико"

“Королевский клуб” первым вышел вперед — отличился Каземиро, но уже через пять минут бомбардир “сине-гранатовых” Лионель Месси установил паритет во встрече. Далее события на поле развивались таким образом: обе команды создали несколько голевых моментов и вратари коллективов совершили эффектные сейвы.

На 73 минуте “Барселона” сумела вырваться вперед благодаря голу из-за пределов штрафной в исполнении Ивана Ракитича. За 13 минут до конца основного времени Серхио Рамос оставил хозяев в меньшинстве из-за грубый подкат на Л.Месси в центре поля.

Однако даже в десяти мадридцы выровняли игру на табло — забил Родригес. Спасителем “Барсы” оказался Л.Месси, который отличился на 2-й компенсированной арбитром минуте — 2: 3.

Отметим, что игрок “Реала” Гарет Бэйл покинул поле на 40-й минуте из-за травмы.

Стоит отметить, что команды выровнялись в турнирной таблице Примеры — по 75 очков в активе клубов, но у мадридцев есть игра в запасе.

Добавим, что в следующем туре испанского чемпионата “Реал” на выезде встретится с “Депортиво”, а “Барселона” в этот же день примет “Осасуну”.