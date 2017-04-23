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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14308 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 74720 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138096 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110233 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112274 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109736 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102152 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103045 просмотра

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"Барселона" победила "Реал" в "Эль Классико"

"Барселона" победила "Реал" в "Эль Классико"

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. В центральном матче 33-го тура чемпионата Испании мадридский “Реал” на “Сантьяго Бернабеу” проиграл каталонской “Барселоне” со счетом 2: 3, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.

“Королевский клуб” первым вышел вперед — отличился Каземиро, но уже через пять минут бомбардир “сине-гранатовых” Лионель Месси установил паритет во встрече. Далее события на поле развивались таким образом: обе команды создали несколько голевых моментов и вратари коллективов совершили эффектные сейвы.

На 73 минуте “Барселона” сумела вырваться вперед благодаря голу из-за пределов штрафной в исполнении Ивана Ракитича. За 13 минут до конца основного времени Серхио Рамос оставил хозяев в меньшинстве из-за грубый подкат на Л.Месси в центре поля.

Однако даже в десяти мадридцы выровняли игру на табло — забил Родригес. Спасителем “Барсы” оказался Л.Месси, который отличился на 2-й компенсированной арбитром минуте — 2: 3.

Отметим, что игрок “Реала” Гарет Бэйл покинул поле на 40-й минуте из-за травмы.

Стоит отметить, что команды выровнялись в турнирной таблице Примеры — по 75 очков в активе клубов, но у мадридцев есть игра в запасе.

Добавим, что в следующем туре испанского чемпионата “Реал” на выезде встретится с “Депортиво”, а “Барселона” в этот же день примет “Осасуну”.

Украинские Национальные Новости

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