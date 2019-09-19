Банкноти та монети в Україні скоротять з 17 до 12 номіналів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Банкноти та монети в Україні у перспективі скоротять з 17 до 12 номіналів. Про це сьогодні під час пресконференції повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Холод, передає УНН.
“У перспективі банкнотний та монетний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів. Так він наблизиться до найбільш вживаної світової практики. Усього залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот”, — сказав Холод.
Нагадаємо, Національний банк України вже на першому етапі планує надрукувати 5 мільйонів нових банкнот номіналом 1 тисяча гривень.