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Банкноти та монети в Україні скоротять з 17 до 12 номіналів

Київ • УНН

 • 23535 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Банкноти та монети в Україні у перспективі скоротять з 17 до 12 номіналів. Про це сьогодні під час пресконференції повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Холод, передає УНН.

“У перспективі банкнотний та монетний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів. Так він наблизиться до найбільш вживаної світової практики. Усього залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот”, — сказав Холод.

Нагадаємо, Національний банк України вже на першому етапі планує надрукувати 5 мільйонів нових банкнот номіналом 1 тисяча гривень.

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