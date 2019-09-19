Банкноты и монеты в Украине сократят с 17 до 12 номиналов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Банкноты и монеты в Украине в перспективе сократят с 17 до 12 номиналов. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Холод, передает УНН.
“В перспективе банкнотный и монетный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов. Так он приблизится к наиболее применяемой мировой практике. Всего останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот”, — сказал Холод.
Напомним, Национальный банк Украины уже на первом этапе планирует напечатать 5 миллионов новых банкнот номиналом 1 тысяча гривен.