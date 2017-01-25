Банківський сектор України розчистили під росіян і іноземців - екс-голова банку “Михайлівський”

ukru
16:27 • 13201 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 79597 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
12:49 • 102429 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 141669 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 142291 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 151211 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 282306 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 311441 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 206533 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 221759 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1.9 м/с
58 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

28 березня, 06:40 • 170142 перегляди
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

28 березня, 07:34 • 133940 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 92205 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

12:13 • 76661 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 76836 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 79455 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 282254 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 311403 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 235159 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 309101 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 4926 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 23641 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 76836 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 92205 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 127123 перегляди
Актуальне
Банківський сектор України розчистили під росіян і іноземців - екс-голова банку “Михайлівський”

Банківський сектор України розчистили під росіян і іноземців - екс-голова банку “Михайлівський”

Київ • УНН

 • 12839 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Очищення банківського сектора в Україні призвело до винищення банків з вітчизняним капіталом. Виграли від цього іноземці, в більшій мірі - росіяни. Про це в інтерв’ю “Forbes” повідомив екс-голова правління банку “Михайлівський” Ігор Дорошенко, передає УНН.

За його словами, сумарні активи системи зараз на рівні активів якого-небудь невеликого регіонального банку десь в Східній Європі, а рівень довіри близький до нуля.

“Очищення потрібно було супроводжувати капіталізацією. Коли в Греції була криза, держава в особі Міністерства фінансів брала активну участь в докапіталізації банків. Держава допомагала банкам. А в Україні вийшло просто якесь винищення, по черзі, всіх банків з українськими акціонерами”, — зазначив він.

На переконання І.Дорошенко, рішення щодо банківського сектора України приймалися без врахування інтересів вітчизняних суб’єктів.

“Рішення можна було приймати з урахуванням інтересів і української сторони, і виконувати вимоги донорів не під "козирок", а з метою забезпечення стабільності і розвитку банківської системи.

Кожен транш, навколо якого йдуть торги — це близько мільярда доларів. Для такої країни, як Україна, це дуже несуттєві гроші. Подивіться обсяг фінансування МВФ по Єгипту, в 120 млрд дол., або допомоги Євросоюзу — Греції в 300 млрд євро на 10 млн населення. А нам за мільярд викручують руки, хоча цей же мільярд може бути забезпечений за рахунок іншої стратегії держуправління або інших інвесторів при підвищенні довіри до країни.

Вдумайтеся, в систему влили 80 млрд гривень — виплат ФГВ, і 150 млрд гривень — грошей для ПриватБанку, разом 230 млрд гривень, це 8 млрд дол.! Якби хоча б частину з цих грошей направили в Укргазбанк і Ощадбанк, і на них нанизували б інші банки, ефект для ринку був би дуже позитивним”, — пояснив банкір.

Зокрема, І.Дорошенко назвав глибоко помилковим рішення про визнання неплатоспроможним “Дельта банк”.

“Якби "Дельту“ націоналізували, впало б набагато менше банків, багато бізнесів і банків вистояли б, і фінансова система відчувала б себе набагато краще. "Дельта“ була системоутворюючим гравцем для роздрібу, противагою "Привату”, - сказав І.Дорошенко.

Нагадаємо, правова експертиза підтвердила необгрунтованість віднесення банку “Михайлівський” до категорії неплатоспроможних.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$263.40
Brent
$72.58
Bitcoin
$84,051.00
S&P 500
$5,601.46
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,118.16
Ethereum
$1,872.12