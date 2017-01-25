Банківський сектор України розчистили під росіян і іноземців - екс-голова банку “Михайлівський”

За його словами, сумарні активи системи зараз на рівні активів якого-небудь невеликого регіонального банку десь в Східній Європі, а рівень довіри близький до нуля.

“Очищення потрібно було супроводжувати капіталізацією. Коли в Греції була криза, держава в особі Міністерства фінансів брала активну участь в докапіталізації банків. Держава допомагала банкам. А в Україні вийшло просто якесь винищення, по черзі, всіх банків з українськими акціонерами”, — зазначив він.

На переконання І.Дорошенко, рішення щодо банківського сектора України приймалися без врахування інтересів вітчизняних суб’єктів.

“Рішення можна було приймати з урахуванням інтересів і української сторони, і виконувати вимоги донорів не під "козирок", а з метою забезпечення стабільності і розвитку банківської системи.

Кожен транш, навколо якого йдуть торги — це близько мільярда доларів. Для такої країни, як Україна, це дуже несуттєві гроші. Подивіться обсяг фінансування МВФ по Єгипту, в 120 млрд дол., або допомоги Євросоюзу — Греції в 300 млрд євро на 10 млн населення. А нам за мільярд викручують руки, хоча цей же мільярд може бути забезпечений за рахунок іншої стратегії держуправління або інших інвесторів при підвищенні довіри до країни.

Вдумайтеся, в систему влили 80 млрд гривень — виплат ФГВ, і 150 млрд гривень — грошей для ПриватБанку, разом 230 млрд гривень, це 8 млрд дол.! Якби хоча б частину з цих грошей направили в Укргазбанк і Ощадбанк, і на них нанизували б інші банки, ефект для ринку був би дуже позитивним”, — пояснив банкір.

Зокрема, І.Дорошенко назвав глибоко помилковим рішення про визнання неплатоспроможним “Дельта банк”.

“Якби "Дельту“ націоналізували, впало б набагато менше банків, багато бізнесів і банків вистояли б, і фінансова система відчувала б себе набагато краще. "Дельта“ була системоутворюючим гравцем для роздрібу, противагою "Привату”, - сказав І.Дорошенко.

Нагадаємо, правова експертиза підтвердила необгрунтованість віднесення банку “Михайлівський” до категорії неплатоспроможних.