Банковский сектор Украины расчистили под русских и иностранцев - экс-глава банка "Михайловский"

ukru
15:33 • 13846 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 41041 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 89734 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 117820 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 107248 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 117316 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 128398 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139808 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144219 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132174 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 130791 просмотра
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 74010 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 103360 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 114347 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 86634 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 13893 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 17163 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 44558 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 117829 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 159824 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 132447 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 140972 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 146196 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 145044 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 148635 просмотра
Актуальное
Банковский сектор Украины расчистили под русских и иностранцев - экс-глава банка "Михайловский"

Банковский сектор Украины расчистили под русских и иностранцев - экс-глава банка "Михайловский"

Киев • УНН

 • 12839 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Очистка банковского сектора в Украине привела к уничтожению банков с отечественным капиталом. Выиграли от этого иностранцы, в большей степени - россияне. Об этом в интервью "Forbes" сообщил экс-председатель правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко, передает УНН.

По его словам, суммарные активы системы сейчас на уровне активов какого-нибудь небольшого регионального банка где-то в Восточной Европе, а уровень доверия близок к нулю.

"Очистку нужно было сопровождать капитализацией. Когда в Греции был кризис, государство в лице Министерства финансов активно участвовала в докапитализации банков. Государство помогало банкам. А в Украине вышло просто какое-то истребление, по очереди, всех банков с украинскими акционерами ", - отметил он.

По убеждению И.Дорошенко, решения относительно банковского сектора Украины принимались без учета интересов отечественных субъектов.

"Решение можно было принимать с учетом интересов и украинской стороны, и выполнять требования доноров не под« козырек », а с целью обеспечения стабильности и развития банковской системы.

Каждый транш, вокруг которого идут торги - это около миллиарда долларов. Для такой страны, как Украина, это очень несущественные деньги. Посмотрите объем финансирования МВФ по Египту, в 120 млрд долл., или помощи Евросоюза - Греции в 300 млрд евро на 10 млн населения. А нам за миллиард выкручивают руки, ведь этот миллиард может быть обеспечен за счет другой стратегии госуправления или других инвесторов при повышении доверия к стране.

Вдумайтесь, в систему влили 80 млрд гривен - выплат ФГВ, и 150 млрд гривен - денег для ПриватБанка, вместе 230 млрд гривен, это 8 млрд долл.! Если бы хотя бы часть из этих денег направили в Укргазбанк и Ощадбанк, и на них нанизывали бы другие банки, эффект для рынка был бы очень положительным ", - пояснил банкир.

В частности, И.Дорошенко назвал глубоко ошибочным решение о признании неплатежеспособным "Дельта банка".

"Если бы" Дельту "национализировали, упало бы гораздо меньше банков, многие бизнесы и банки выстояли бы, и финансовая система чувствовала бы себя гораздо лучше." Дельта "была системообразующим игроком для розницы, противовесом" Привата ", - сказал И.Дорошенко.

Напомним, правовая экспертиза подтвердила необоснованность отнесения банка "Михайловский" в категорию неплатежеспособных .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы