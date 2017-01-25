Банковский сектор Украины расчистили под русских и иностранцев - экс-глава банка "Михайловский"

По его словам, суммарные активы системы сейчас на уровне активов какого-нибудь небольшого регионального банка где-то в Восточной Европе, а уровень доверия близок к нулю.

"Очистку нужно было сопровождать капитализацией. Когда в Греции был кризис, государство в лице Министерства финансов активно участвовала в докапитализации банков. Государство помогало банкам. А в Украине вышло просто какое-то истребление, по очереди, всех банков с украинскими акционерами ", - отметил он.

По убеждению И.Дорошенко, решения относительно банковского сектора Украины принимались без учета интересов отечественных субъектов.

"Решение можно было принимать с учетом интересов и украинской стороны, и выполнять требования доноров не под« козырек », а с целью обеспечения стабильности и развития банковской системы.

Каждый транш, вокруг которого идут торги - это около миллиарда долларов. Для такой страны, как Украина, это очень несущественные деньги. Посмотрите объем финансирования МВФ по Египту, в 120 млрд долл., или помощи Евросоюза - Греции в 300 млрд евро на 10 млн населения. А нам за миллиард выкручивают руки, ведь этот миллиард может быть обеспечен за счет другой стратегии госуправления или других инвесторов при повышении доверия к стране.

Вдумайтесь, в систему влили 80 млрд гривен - выплат ФГВ, и 150 млрд гривен - денег для ПриватБанка, вместе 230 млрд гривен, это 8 млрд долл.! Если бы хотя бы часть из этих денег направили в Укргазбанк и Ощадбанк, и на них нанизывали бы другие банки, эффект для рынка был бы очень положительным ", - пояснил банкир.

В частности, И.Дорошенко назвал глубоко ошибочным решение о признании неплатежеспособным "Дельта банка".

"Если бы" Дельту "национализировали, упало бы гораздо меньше банков, многие бизнесы и банки выстояли бы, и финансовая система чувствовала бы себя гораздо лучше." Дельта "была системообразующим игроком для розницы, противовесом" Привата ", - сказал И.Дорошенко.

Напомним, правовая экспертиза подтвердила необоснованность отнесения банка "Михайловский" в категорию неплатежеспособных .