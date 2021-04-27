Банки зобов'язали по-новому складати договори з клієнтами: жодних дрібних літер

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Відсьогодні, з 27 квітня, набувають чинності вимоги Національного банку України до того, як банкам складати договори з клієнтами - вони повинні мати розширений опис фінансової послуги та не містити недобросовісних умов. Відповідне рішення правління НБУ ухвалило ще 22 січня, передає УНН.

Деталі

Йдеться про вимоги до договорів про кредит, депозит, а також відкриття та ведення рахунку. Вони поширюються на договори, які безпосередньо підписує споживач.

Тож, відтепер банки будуть зобов’язані надавати у договорі повний опис послуги. До прикладу, у договорі депозиту потрібно буде вказувати конкретну дату повернення вкладу та інформацію про наявність у банку права продовжити термін дії депозиту. У договорі кредиту – перелік та вартість додаткових послуг, умови, за яких можлива зміна процентної ставки чи інших платежів.

Текст договору має бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкарських пунктів.

Окрім цього, банкам забороняється включати до договорів недобросовісні умови, які обмежують права клієнтів подати скаргу чи позов до суду.

Банкам буде заборонено без інформування споживача змінювати умови договору, а також вимагати від споживача сплатити за ще не отримані за договором послуги.

Доповнення

У 2020 році найчастіше українці писали скарги до Національного банку стосовно кредитів. А загалом було майже 16 тисяч письмових звернення.

Серед найчастіших порушень прав споживачів у банках торік - нав’язування додаткових послуг: оформлення кредитної картки під час отримання пенсійної чи зарплатної, страхування життя під час обміну валют; неправомірні нарахування відсотків, комісій, штрафів та пені за кредитними договорами; внесення неправомірних пунктів до тексту договору.

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